Матчи 30-го тура АПЛ пройдут без переносов

Матчи 30-го тура Премьер-лиги пройдут в запланированное время, несмотря на вспышку коронавируса.

«Учитывая сегодняшнюю информацию от правительства, все матчи Премьер-лиги пройдут в запланированное время на этих выходных.

Хотя премьер-министр [Борис Джонсон] сообщил, что все спортивные мероприятия должны проходить в настоящее время в обычном режиме, он также указал, что правительство рассматривает вопрос о запрете крупных общественных мероприятий, таких как спортивные мероприятия.

Поэтому мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими клубами, правительством, FA и другими соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить разработку соответствующих планов действий в чрезвычайных ситуациях по мере изменения обстоятельств.

Здоровье игроков, персонала и болельщиков имеет первостепенное значение, и мы будем продолжать тщательно следовать рекомендациям Public Health England (агентство Министерства здравоохранения и социального обеспечения Великобритании – прим. Sports.ru).

Мы будем держать всех в курсе по мере необходимости», – сказано в заявлении АПЛ.

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