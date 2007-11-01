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    Федун передал своим детям 2% акций «Лукойла» на сумму 1,2 млрд долларов

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия бизнес Лукойл Вагит Алекперов Футбол

    Владелец «Спартака» Леонид Федун передал своим детям 2% акций «Лукойла».

    До совершения сделки вице-президенту «Лукойла» принадлежало 9,78% акций нефтяной компании.

    Федун передал двум своим детям (32-летнему сыну Антону и 30-летней дочери Екатерине) более 17 миллионов акций компании (почти 2% уставного капитала).

    Совокупная стоимость двух пакетов ценных бумаг на момент передачи составила 81,4 миллиарда рублей (около 1,2 миллиарда долларов).

    Другие крупные акционеры «Лукойла» – президент компании Вагит Алекперов (24,8%), дочерняя структура компании Lukoil Investment Cyprus (более 16%), структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%).

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