Федун передал своим детям 2% акций «Лукойла» на сумму 1,2 млрд долларов

Владелец Леонид Федун передал своим детям 2% акций «Лукойла».

До совершения сделки вице-президенту принадлежало 9,78% акций нефтяной компании.

Федун передал двум своим детям (32-летнему сыну Антону и 30-летней дочери Екатерине) более 17 миллионов акций компании (почти 2% уставного капитала).

Совокупная стоимость двух пакетов ценных бумаг на момент передачи составила 81,4 миллиарда рублей (около 1,2 миллиарда долларов).

Другие крупные акционеры «Лукойла» – президент компании (24,8%), дочерняя структура компании Lukoil Investment Cyprus (более 16%), структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%).