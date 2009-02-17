«Зенит» одобрил аренду Кокорина в «Сочи»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Кокорин Борис Ротенберг-старший ТАСС Сочи Футбол

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что «Зенит» одобрил аренду нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

«Да, я встретился сегодня с генеральным директором «Зенита», мы обсудили все вопросы между клубами по аренде Кокорина.

По итогу могу сказать, что совет директоров «Зенита» рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК «Сочи», – объявил Ротенберг.

Сообщалось, что 28-летний игрок будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц. 

«Ахмат» выложил фото с Кокориным в костюме «Сочи» – и сразу удалил. Вскоре форвард (в той же экипировке) появился в инстаграме Глушакова 🤭

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»

Тест: выберите игрока, наберите больше всего очков и пройдите викторину

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья