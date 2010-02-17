Кокорин тренируется с «Сочи», его участие в сегодняшнем матче с «Динамо» под вопросом

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Кокорин Борис Ротенберг-старший Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вчера тренировался в общей группе «Сочи», сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня в 17:00 южный клуб проведет товарищеский матч с «Динамо», но участие форварда в нем под вопросом, если до того момента владелец «Сочи» Борис Ротенберг не договорится с «Зенитом» об аренде. 

Ранее Ротенберг объявил, что переговоры с «Зенитом» об аренде Кокорина пройдут сегодня.

Сообщалось, что 28-летний игрок будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц. 

«Ахмат» выложил фото с Кокориным в костюме «Сочи» – и сразу удалил. Вскоре форвард (в той же экипировке) появился в инстаграме Глушакова 🤭

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»

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