Кокорин тренируется с «Сочи», его участие в сегодняшнем матче с «Динамо» под вопросом

Нападающий Александр Кокорин вчера тренировался в общей группе «Сочи», сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня в 17:00 южный клуб проведет товарищеский матч с «Динамо», но участие форварда в нем под вопросом, если до того момента владелец «Сочи» не договорится с «Зенитом» об аренде.

Ранее Ротенберг объявил, что переговоры с «Зенитом» об аренде Кокорина пройдут сегодня.

Сообщалось, что 28-летний игрок будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц.

«Ахмат» выложил фото с Кокориным в костюме «Сочи» – и сразу удалил. Вскоре форвард (в той же экипировке) появился в инстаграме Глушакова 🤭

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»