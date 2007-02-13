Агент Кокорина подтвердил его переход в «Сочи». Разногласия улажены

Кирилл Логинов, агент и отчим форварда Александра Кокорина, подтвердил информацию о переходе игрока в «Сочи», сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что Кокорин будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона. Также сообщается, что сторонам удалось разрешить все разногласия.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что договорился с Кокориным о том, что он проведет весеннюю часть сезона в его клубе. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц.

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»