Рабинер о Кокорине: «Наверху дали команду: зэк за «народное достояние» играть не может. «Зенит» вытер ноги о Семака»

Журналист Игорь Рабинер высказался по поводу ситуации нападающего Александра Кокорина в .

Футболист сегодня заявил, что руководство петербургского клуба решило не брать его на второй сбор команды. Он отправится на сбор с «Зенитом-2».

«С Кокорина, похоже, уже не слезут, и от этого особенно тошнотворно. Где-то наверху определенно, хотя и негласно (указующего перста в таких случаях никогда конкретно не сыскать) дали команду: зэк за «народное достояние» играть не может.

В «Зените» взяли под козырек, одновременно поставив в дурацкое положение Семака, который Кокорина всегда защищал и выпускал на первом сборе с капитанской повязкой.

Теперь только-что-капитан-команды вместо второго сбора присоединится к «Зениту-2» в ПФЛ. Потому что в аренду в «Сочи» он ехать не хочет. Пока.

Принципиальность Кокорина, конечно, похвальна, но, если смотреть на вещи прагматично, то теперь, когда клуб принял решение, и как бы мы все к нему ни относились, оно из серии «назло маме отморожу уши».

В «Сочи» у него был бы хоть какой-то, но шанс себя проявить и даже поехать на Евро (и слова Черчесова тому косвенное подтверждение). Во втором дивизионе после уже и так более чем года вне игры можно только закопать себя еще глубже.

Так что, если предложение «Сочи» со стола еще не убрали, то придется умерять гордость и соглашаться. Да и не в нынешнем кокоринском положении сильно повыпендриваешься.

Во всей этой типично российской (то есть такой, где вроде говорим о футболе, но решается все совсем не в футбольных кругах) истории одного человека реально жалко. И это не Кокорин, у которого все равно есть неплохая опция в виде «Сочи», а Семак.

«Зенит» и те, кто спустил ему это решение, публично и официально вытерли о своего тренера-чемпиона ноги. Он четко давал понять, что игрок ему нужен. И словами, и поступками. А плевать! Почему – никто объяснять не будет. Так надо. Ешьте, Сергей Богданович.

Денег на него тратить много не нужно – финансовый фактор (тем более когда речь о «Зените») причиной быть не может. О несуразной агентской комиссии, что в России бывает часто, речи в силу известных причин не идет и идти не может.

Как отреагирует оплеванный Сергей Богданович? Интересно. Но надо понимать, что такими вещами ломают реально достойных людей. И они в таких обстоятельствах становятся не теми, кем могли бы стать.

Нефутбол управляет футболом и диктует решения о футболе. Пока это будет продолжаться (а оно будет), весь наш нефутбольный футбол будет оставаться в области ягодиц», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.

Кажется, история с Кокориным близка к развязке – форвард не поехал на сборы ни с «Сочи», ни с основой «Зенита»