Агент Кокорина: «Выясним, с кем Александр полетит на сборы, а потом будем разбираться»

Агент и отчим российского нападающего Александра Кокорина Кирилл Логинов отметил, что не знает, с какой командой игрок поедет на ближайший сбор.

«Игрок находится на контракте, сейчас будем с этим разбираться. У меня на связь люди не выходят: один летит, второй не может ответить, поэтому нужно какое-то время.

Давайте мы разберемся, что у нас происходит, пойдем по порядку. У человека есть контракт, он должен выполнять свои обязанности по нему, давайте выясним, с кем он полетит на сборы, а потом будем разбираться», – сказал Логинов.

Состав «Зенита» на второй зимний сбор будет оглашен 29 января.

Ранее сам Кокорин сообщил, что поедет на сбор с «Зенитом-2». Он отказался от аренды в «Сочи».

Кажется, история с Кокориным близка к развязке – форвард не поехал на сборы ни с «Сочи», ни с основой «Зенита»