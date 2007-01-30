Цорн о Соболеве: «Тедеско был лично заинтересован в переходе. Соглашение максимально комфортное»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Томас Цорн Александр Соболев Доменико Тедеско Футбол

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн дал комментарии по поводу перехода нападающего Александра Соболева из «Крыльев Советов».

«Сделка по Александру Соболеву для нас весьма своевременная и удачная. Мы давно наблюдали за форвардом «Крыльев Советов» – благо Саша с самого начала сезона привлек к себе внимание яркой и результативной игрой.

Впрочем, мы не стали торопить события и взяли паузу в переговорах до зимы. Важно было взвешенно подойти ко всем деталям потенциальной сделки. Признаюсь, в декабре пришлось немного слукавить, отвечая на вопросы СМИ об интересе к Соболеву с нашей стороны, но на тот момент мы не были на сто процентов уверены в том, что переход состоится на устраивающих клуб условиях.

В итоге достигнуто максимально комфортное для нас соглашение: сначала мы сможем посмотреть на нового нападающего в режиме аренды, а спустя полгода примем решение о полноценном трансфере по заранее оговоренной стоимости. Думаю, и для Саши это будет дополнительным стимулом как можно лучше зарекомендовать себя.

В лице Александра мы получаем молодого и безусловно талантливого российского форварда, к тому же уже сейчас являющегося кандидатом в сборную страны. Важно, что в переходе игрока был лично заинтересован Доменико Тедеско, который видит в Соболеве большой потенциал и возможность вариативности в атакующих действиях.

Со своей стороны клуб приложит максимум усилий, чтобы Саша продолжал прогрессировать и развивать свои бомбардирские и командные качества», – приводит слова функционера телеграм-канал «Спартака».

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