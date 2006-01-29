«Зенит» без Кокорина и Исламхана отправился на второй сбор

объявил состав команды на второй сбор, который пройдет в Испании.

В заявке не оказалось нападающего , который пройдет сборы с «Зенитом-2», и полузащитника Бауыржана Исламхана, находившегося в клубе на просмотре.

Вратари: Михаил Кержаков, Александр Васютин, ;

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, , Данил Круговой;

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, , Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Илья Воробьев, Даниил Шамкин.

Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина

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