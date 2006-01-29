Азмун о 10-очковом отрыве в РПЛ: «В «Зените» никто не расслабится. Мы голодны до побед»

Нападающий Сердар Азмун высказался о 10-очковом отрыве в РПЛ от второго места.

– «Зенит» ушел на зимнюю паузу с отрывом в 10 очков от второго места. Это расслабляет?

– В команде точно никто не расслабится! Мы все еще голодны до побед, и те, кто выходит на поле, и те, кто остается на скамейке запасных. Мы просто очень любим выигрывать. И это положительная черта нашей команды.

– Почему в Лиге чемпионов получилось хуже, чем в чемпионате?

– Даже не знаю… Могу сказать, что в Лиссабон на матч с «Бенфикой» мы ехали за победой. Может, причиной стал тот факт, что мы узнали результат параллельного матча. Сложно объяснить, почему в итоге счет оказался таким. Мы были очень расстроены. Но так случилось.

– То есть в перерыве вы знали, что «Лейпциг» вел у «Лиона» 2:0?

– Наверное, вы обратили внимание, что на табло стадиона периодически показывали результаты других матчей. Так что да, мы знали, как играет «Лейпциг».

– А если говорить о всей лигочемпионской кампании? Семь очков в такой группе – это мало?

– Не могу сказать, что хорошо, а что плохо. Мы должны добиваться того результата, который требует от нас тренерский штаб. Например, я скажу: нас устраивает не меньше 16 очков. А руководство скажет: достаточно и 12. Так что лучше не буду отвечать на этот вопрос, – сказал Азмун.

«Зенит» идет на первом месте в чемпионате России с 45 очками, «Краснодар» занимает второе место, набрав 35 очков.