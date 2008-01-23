Станислав Черчесов: «Аренда Кокорина в «Сочи» видится разумным решением»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу ситуации с переходом форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

– Как я уже неоднократно подчеркивал, тренерский штаб сборной продолжает очень внимательно наблюдать за работой кандидатов в национальную команду в своих клубах.

Информации становится больше, потому что на сборах клубы начали проводить контрольные матчи, а это всегда более показательно с точки зрения тактики и командных взаимодействий на поле. Уже сыграли «Динамо», «Локомотив», «Рубин», «Зенит» и ряд других команд.

Радует, что помимо повреждения Черышева обошлось без травм, а, к примеру, Баринов, Антон Миранчук, Жемалетдинов, Кокорин, Дзюба уже отличились забитыми мячами. Получают игровую практику и футболисты, выступающие за рубежом – Головин, Черышев и Кудряшов выходили в стартовых составах «Монако», «Валенсии» и «Антальяспора».

– Кстати, появилась новость о том, что Кокорин оставшуюся часть сезона проведет в «Сочи». Каково ваше мнение об этом переходе?

– Мы не являемся непосредственными участниками этой истории, поэтому, скорее, это можно назвать взглядом со стороны. Но, учитывая то, что Кокорин довольно много пропустил, и факт наличия в «Зените» форвардов Дзюбы и Азмуна, его аренда в «Сочи» видится разумным решением.

Велика вероятность того, что там он будет получать гораздо больше игрового времени на поле, нежели в «Зените». А тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы футболисты как можно чаще выходили на поле в своих клубах.

Все кандидаты в сборную имеют шансы попасть на Евро, но все зависит исключительно от них самих и прежде всего от их уровня готовности на конкретный временной период, – заявил Черчесов.

Напомним, утром 21 января о переходе Кокорина на правах аренды объявил «Сочи». На следующий день договоренность подтвердило руководство «Зенита», хотя сам игрок, по словам его агента Кирилла Логинова, уходить не собирается.

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