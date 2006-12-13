Гинер о переходе акций ЦСКА ВЭБу: «У болельщиков нет поводов для беспокойства. Все будет хорошо»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию о переходе 75% акций клуба госкорпорации ВЭБ.РФ.

«Хочу сказать большое спасибо наблюдательному совету и руководству ВЭБ за принятое решение.

Все будет хорошо, и у наших болельщиков не должно быть никаких поводов для беспокойства», — сказал Гинер.

Сегодня наблюдательный совет принял решение о конвертации в акции долга ЦСКА, который был получен футбольным клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр.

ВЭБ.РФ – государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики, он на 100% принадлежит Российской Федерации.

Гинера отстранили от футбола до весны. После решения он сказал, что докажет взятки Егорова в суде

Госкорпорация ВЭБ.РФ получит более 75% акций ЦСКА, Гинер останется президентом