Орешкин о переходе акций ЦСКА ВЭБу: «Финансовое состояние клуба улучшится благодаря новым спонсорским контрактам»

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал сделку ЦСКА и ВЭБ.РФ, в результате которой компания получит более 75% акций клуба.

«Так как я являюсь членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ, то считаю необходимым прокомментировать вчерашние решения, связанные с ЦСКА.

Почему возникла необходимость действовать?

За последние два года футбольный клуб ЦСКА прошел через смену поколений, стартовала новая фаза развития клуба. Де-факто текущее межсезонье и окончание сезона во многом являются определяющими для будущего ЦСКА. Клуб может усилить свой состав, завоевать по результатам чемпионата- 2019/20 место в Лиге чемпионов, что позволит сделать следующий шаг в своем развитии молодой команде. В ином случае команда может пойти по негативному сценарию развития.

Очевидно, два этих спортивных сценария – это два разных сценария с точки зрения потенциальных доходов клуба и, соответственно, его финансовой устойчивости.

В сложившейся ситуации принятое решение нацелено на вывод клуба на новый уровень развития, достижение более амбициозных спортивных результатов, укрепление его финансового состояния и, соответственно, повышение качества активов ВЭБ.РФ.

Будет ли ВЭБ.РФ вмешиваться в оперативное управление клубом?

Нет, акционерное соглашение четко разделяет сферы влияния: спортивная составляющая управления клубом (которая, по моему мнению, является одной из лучших в России и Европе) остается полностью за и его командой. Я считаю это решение оптимальным с точки зрения достижения максимально возможных спортивных результатов.

Как повлияет сделка на финансовое состояние клуба?

Уже в следующем году финансовое состояние клуба значительно улучшится благодаря следующим факторам:

1) снижению долговой нагрузки клуба (де-факто большой долг, привлеченный под строительство стадиона, погашен);

2) привлечению новых спонсорских контрактов, которые позволят клубу уверенней себя чувствовать уже во время ближайшего трансферного окна (такой контракт со стороны ВЭБ.РФ уже одобрен);

3) увеличению денежного потока благодаря сдаче в аренду коммерческой недвижимости стадиона – соответствующий контракт планируется к подписанию в ближайшее время;

4) большая вероятность успешно завершить сезон, стать участником Лиги чемпионов и усилить доходную часть бюджета клуба.

Как повлияет сделка на ВЭБ.РФ?

В результате сделки вместо долга с риском неисполнения обязательств банк развития получил на баланс акции клуба с высокой капитализацией, подтвержденной независимым оценщиков международного уровня. Дополнительное вложение финансовых ресурсов в клуб позволит обеспечить рост его капитализации и еще сильнее улучшить качество активов на балансе ВЭБ.РФ.

Дальнейшие действия

Следующим этапом усиления финансовой составляющей клуба должно стать привлечение в состав акционеров новых стратегических инвесторов, имеющих целью вывод клуба на качественно новый уровень в ближайшие годы», – написал Орешкин на своей странице в фейсбуке.

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