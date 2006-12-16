Гинер о переходе акций ЦСКА ВЭБу: «Смены курса не будет. Продолжим ставить самые высокие задачи»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о переходе 75% акций клуба к госкорпорации ВЭБ.РФ.

«В пятницу было принято очень важное для ЦСКА решение. Прежде всего я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ и наблюдательный совет за конструктивную позицию и поддержку клуба в непростой экономической ситуации, связанной в первую очередь с обслуживанием валютного кредита, полученного на строительство .

Еще раз хочу успокоить наших болельщиков: никаких кардинальных перемен и смены курса не произойдет. ЦСКА продолжит строительство новой команды и будет ставить самые высокие задачи, но уже с очень сильным и надежным партнером. При этом отдельно хотел бы отметить, что речь не идет о прямом госфинансировании футбольного клуба.

Но выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства, сосредоточиться на спортивных результатах, а со временем предполагает возврат денежных средств, предоставленных ВЭБ.РФ», – заявил Гинер.

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