Кристиан Нобоа: «Безумно рад, что Кокорин будет играть в «Сочи». Он поможет с турнирным положением»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о ситуации с арендой нападающего Александра Кокорина.

«Я безумно рад, что Саша будет играть с нами. Он же просто топовый футболист! Если он приедет, он точно нам поможет с турнирным положением. Я уверен, что любая команда хотела бы видеть Кокорина в команде, но он будет играть в «Сочи», и это супер! Спасибо, что он приедет. Даст бог, все будет хорошо.

Думаю, Саша будет играть очень хорошо, быстро вернется в свою прежнюю форму. Конечно, ему сейчас хочется много играть, тренироваться. Мы будем ему помогать, чтобы он чувствовал себя как дома.

Вернется ли Саша в сборную? Конечно! Такой футболист и такой нападающий вообще любой команде нужен! Ему нужно только показать свой футбол, сыграть пару игр, и все вернется на свои места», – сказал Нобоа.

Утром – аренда в «Сочи», вечером – капитан в «Зените». Безумный день Кокорина

«Ведущих игроков мы в аренду не отдаем». Кокорина нахваливали Семак, Рибальта и Медведев, но он, кажется, все равно в «Сочи»