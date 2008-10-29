Дмитрий Тарасов о Путине: «Он наш президент, и я его люблю. Зачем мне его критиковать?»

Бывший полузащитник «Локомотива» в видеоинтервью Sports.ru рассказал о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

– Один из последних постов в твоем инстаграме – фото в майке с Путиным и словами «Самый вежливый президент». И подпись: «С днем рождения, Владимир Владимирович! Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны». Откуда такая любовь к Путину?

– Просто нравится, что он делает для России. Еще с тех времен, майку я надел ты знаешь когда и после какого события.

– Когда тебя спросили про Путина зимой, ты ответил: «Мне нравится, как он правит страной». А есть вещи в его правлении, которые тебе не нравятся?

– Наверное, есть. Много что. Но он наш президент, и я его люблю.

– Расскажи о трех претензиях к Путину.

– Даже не хочу. Я его уважаю, поддерживаю. Этого достаточно. Зачем мне его критиковать?

– Данные Росстата за июль 2019 года: выяснилось, что в России 21 миллион бедных. Как ты относишься к такой статистике? Кто в этом виноват?

– А что, Путин виноват?

– Я тебя спросил.

– Это, наверное, в каких-то регионах происходит вся эта беднота? Или где?

– В целом по России.

– Я считаю, что, безусловно, за всем он уследить не может чисто физически. И так много у него дел. Иногда думаю, как у него работа начинается, пытаюсь себе это спроецировать. Представляешь, какое у него количество головной боли, которая происходит? За всем невозможно уследить.

– Другая статистика – в России около 10 миллионов человек живут без теплого туалета.

– У тебя такие сравнения! Если задуматься, можно миллион и в плюс сказать – как люди живут и что сделали для людей. Сколько центров открылось, сколько храмов построилось. Что это, плохо?

– А храмы – это прогресс?

– А почему нет? Это плохо?

– В чем польза храмов?

– Я часто хожу, каждую неделю. Мне нравится, когда проезжаю и вижу новые храмы. Мне кайфово от этого. Тебе вот не кайфово. Потом человеку некомфортно ходить на улицу в туалет. А моей маме на даче за 150 метров комфортно ходить на улицу. И что? – сказал Тарасов в эфире YouTube-канала «Всему Головин».