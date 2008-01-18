«МЮ» откажется от Бруну Фернандеша, если «Спортинг» не снизит цену с 80 млн евро

Трансфер полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша в откладывается.

Английский клуб не намерен платить 80 миллионов евро, требуемые португальцами.

«МЮ» готов рассмотреть альтернативные варианты для усиления центра поля, но пока переход португальца остается приоритетным вариантом для клуба.

При этом «Манчестер Юнайтед» сообщил «Спортингу», что сделка не будет заключена, если лиссабонцы не снизят цену на Фернандеша.

Ранее сообщалось, что Бруну в «МЮ» будет получать 130 тысяч фунтов за неделю.

25-летний хавбек забил 15 голов и отдал 13 передач в 26 матчах нынешнего сезона.

В прошлом сезоне Бруну Фернандеш забил 31 гол из полузащиты и летом должен был перейти в «МЮ», «Тоттенхэм» или «Реал». Так и не перешел