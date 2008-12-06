Главный тренер Сергей Семак высказался об акции фанатов клуба, которые на 40-й минуте покинули матч 19-го тура РПЛ против (3:0).

– Сегодня вираж на 40-й минуте покинул стадион. Насколько трудно было без поддержки активных фанатов? И в целом что вы думаете по поводу этой акции протеста?

– Мы знали об этой акции. Спасибо тем, кто пришел и ушел. Спасибо тем, кто поддерживал нас. Мы понимаем, что проблема была и есть.

Болельщики этой акцией обратили внимание правоохранительных органов и ответственных за проведение соревнований, предложили вступить в конструктивный диалог.

Футбол – для болельщиков, они должны получать удовольствие. Это разовая акция, закон должен быть един, – сказал Семак.

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