«Ландскрона», объединение фанатов «Зенита», выступило с заявлением в поддержку решения спартаковских болельщиков покинуть трибуны во время матча 19-го тура РПЛ.

«Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема!

В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму!

Наше имя – «Зенит»! Приходим все, в обязательном порядке!» – сказано в заявлении объединения.

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