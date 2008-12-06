Фанаты «Динамо», «Локо», «Рубина», «Арсенала» и «Ростова» покинут трибуны в поддержку болельщиков «Спартака»

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Болельщики «Динамо» поддержат инициативу фанатов «Спартака».

Объединение болельщиков «Спартака», «Фратрия», запустило ранее призвало фанатов команд покинуть стадионы во время матчей РПЛ.

При этом неизвестно, покинут ли динамовцы свои места именно в том формате, который предложили спартаковские болельщики (на 30-й минуте игры).

Как сообщает телеграм-канал «Мог Дома Сидеть» в соответствующем формате хотят поддержать призыв фанатов «Спартака» болельщики «Арсенала» и «Рубина», болельщики «Ростова» и «Локомотива».

Ранее появилась информация, что фанаты «Зенита» тоже проявят солидарность со остальными болельщиками, но покинут трибуны на 40-й минуте.

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