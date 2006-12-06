Болельщики «Зенита», покинувшие трибуну, оставили баннер: «Фанат не преступник!»

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Фанаты «Зенита» на 40-й минуте покинули матч 19-го тура РПЛ с «Динамо» (3:0, второй тайм).

На трибуне болельщики оставили банер с надписью «Фанат не преступник!!!».

Напомним, в ответ на массовые задержания фанатов в прошлые выходные «Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», предложила болельщикам других команд покинуть стадионы во время матчей РПЛ.

В пятницу акцию поддержали болельщики всех четырех команд: «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и «Арсенала». 

Фанаты клубов РПЛ реально уходят с трибун по ходу матчей. Это ответ на действия силовиков

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