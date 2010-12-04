Фанат «Спартака» хочет, чтобы Дзюбу дисквалифицировали на 10 матчей. Он подал жалобу в комитет по этике РФС

Московский правозащитник и болельщик «Спартака» призвал дисквалифицировать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.
Некий Александр Геннадьевич направил жалобу в комитет по этике РФС на слова игрока после матча команд в Санкт-Петербурге: «Одни хрюкают и лают, другие забивают. Говорю сектантам, которые фашисты. Остальные – нормальные болельщики».
Фанат требует дисквалифицировать Дзюбу на десять матчей, и хочет, чтобы «Зенит» извинился перед болельщиками «Спартака».
Александр Геннадьевич указывает, что слова футболиста «оскорбляют его честь и достоинство», тем самым почти повторяя формулировку гендиректора «Зенита» Александрв Медведева: «Выкрики в адрес Дзюбы затрагивают его честь и личное достоинство».
Болельщики «Спартака» в твиттере призывают поддержать инициативу и написать подобное заявление.
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Московский правозащитник требует дисквалифицировать Артёма Дзюбу.— AlexKid (@kidusin) December 4, 2019
На самом деле, при все бесперспективности дела, завалить РФС подобными требованием – хорошая затея и акция.
Пожалуй, напишу такую же, и лично доставлю на Народную.
Рекомендую сделать так же. pic.twitter.com/j3ASLn2ZUg