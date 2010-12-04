Фанат «Спартака» хочет, чтобы Дзюбу дисквалифицировали на 10 матчей. Он подал жалобу в комитет по этике РФС

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия РФС болельщики Комитет по этике Футбол

Московский правозащитник и болельщик «Спартака» призвал дисквалифицировать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

Некий Александр Геннадьевич направил жалобу в комитет по этике РФС на слова игрока после матча команд в Санкт-Петербурге: «Одни хрюкают и лают, другие забивают. Говорю сектантам, которые фашисты. Остальные – нормальные болельщики».

Фанат требует дисквалифицировать Дзюбу на десять матчей, и хочет, чтобы «Зенит» извинился перед болельщиками «Спартака».

Александр Геннадьевич указывает, что слова футболиста «оскорбляют его честь и достоинство», тем самым почти повторяя формулировку гендиректора «Зенита» Александрв Медведева: «Выкрики в адрес Дзюбы затрагивают его честь и личное достоинство».

Болельщики «Спартака» в твиттере призывают поддержать инициативу и написать подобное заявление.

«Спартак» заступился за своего заводящего. Суд на 1,5 года оставил его без футбола

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья