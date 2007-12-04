Болельщик Валерий Бевз (Валера Амиго) был оштрафован на 5000 рублей, сообщается в телеграм-канале Василия Конова.

По решению Петроградского суда Петербурга ему также запрещено посещать футбольные матчи в течение полутора лет.

Бевз был задержан во время матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:1). Сотрудники МВД посчитали, что он организовывал заряды про форварда Артема Дзюбу.

После на Бевза был составлен протокол, а затем его отпустили. Позднее его снова задержали в Москве и увезли в Петербург для дачи показаний.

Заводящего «Спартака» увезли на допрос из Москвы в Питер. Из-за майской драки, которую он, вероятно, и не видел