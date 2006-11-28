Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»

Нападающий Артем Дзюба высказался о победе над «Лионом» и об оскорблениях в свой адрес.

– Артем, поздравляем с победой! За счет чего «Зенит» переиграл ?

– За счет характера, единого коллектива. Сражались при не самой качественной игре, трудный матч. Но в целом сегодня никто не выпал, отменная игра всей команды в обороне. Защитники умнички, практически ничего не дали создать, за исключением момента Дембеле. Миша Кержаков вверху все снял очень уверенно.

Очень важно было сегодня победить. Думаю, дело не в качестве. В Лиге чемпионов всегда трудно. Очень важно было победить, остаться в игре перед последним матчем, который будет очень непростой.

– У вас была непростая неделя. Можно сказать, что из-за этого праздновали эмоциональнее, чем обычно?

– Не понимаю, о чем вы. У меня все нормально, правда. Я не знаю, откуда это все берется. Я просто радуюсь. Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело, буду отвечать там. Заметьте, я ничего не комментирую. Кто-то там раздувает, всему все верят. Я не собираюсь к каждому ходить, что-то доказывать, что-то объяснять. Время придет, – сказал Дзюба.

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