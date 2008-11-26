Евро-2020 в Петербурге не попадет под санкции WADA (AFP)

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря примет решение о возможных санкциях в отношении российского спорта.

Россию могут отстранить на четыре года и лишить права проведения крупных соревнований.

Как сообщил источник AFP в WADA, запрет не коснется , матчи которого пройдут и в Санкт-Петербурге, потому что это чемпионат континента, а не мира.

Ранее сообщалось, что Уэльс готов принять матчи Евро-2020 в случае возможного переноса из России.

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