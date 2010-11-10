КДК рассмотрит слова Гончаренко в адрес судей в перерыве матча с «Сочи»

КДК РФС рассмотрит слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

Сообщается, что это будет сделано на ближайшем заседании комитета.

Гончаренко не понравилась работа судей в первом тайме игры против «Сочи», он выразил свое недовольство и получил желтую карточку от арбитра Станислава Васильева.

В перерыве он еще раз подошел к судье и в эмоциональной форме высказал свое отношение к его работе, использовав в том числе нецензурную брань.

Гончаренко – судье: «Лицо попроще, когда с вами разговаривают! Вы, #####, принимайте критику»

Гончаренко наехал на судей в перерыве игры с «Сочи». Употребил слова «#####», «######» и «#####»