КДК рассмотрит слова Гончаренко в адрес судей в перерыве матча с «Сочи»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи КДК РФС Виктор Гончаренко Станислав Васильев Сочи Футбол

КДК РФС рассмотрит слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

Сообщается, что это будет сделано на ближайшем заседании комитета.

Гончаренко не понравилась работа судей в первом тайме игры против «Сочи», он выразил свое недовольство и получил желтую карточку от арбитра Станислава Васильева.

В перерыве он еще раз подошел к судье и в эмоциональной форме высказал свое отношение к его работе, использовав в том числе нецензурную брань.

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