Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал высказывания в адрес судей в матче с «Сочи» (3:2).

«Спор с судьей? Если проследить за моими высказываниями, все они минимально касаются судейства, потому что за этим можно потерять главное.

Надо делать то, что умеешь — работать с командой, а не смотреть на судейство», – заявил Гончаренко.

На матче работала бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым.

Гончаренко – судье: «Лицо попроще, когда с вами разговаривают! Вы, #####, принимайте критику»

Гончаренко наехал на судей в перерыве игры с «Сочи». Употребил слова «#####», «######» и «#####»