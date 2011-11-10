Гончаренко о спорах с арбитрами в матче с «Сочи»: «Все мои высказывания судейства касаются минимально»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Виктор Гончаренко Станислав Васильев Чемпионат.com Сочи Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал высказывания в адрес судей в матче с «Сочи» (3:2).

«Спор с судьей? Если проследить за моими высказываниями, все они минимально касаются судейства, потому что за этим можно потерять главное.

Надо делать то, что умеешь — работать с командой, а не смотреть на судейство», – заявил Гончаренко.

На матче работала бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым.

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