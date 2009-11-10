Защитник «Сочи» Миладинович: «Мяч вышел в аут при втором голе ЦСКА. Мы смотрели повтор»

Защитник «Сочи» Иван Миладинович высказался о поражении от ЦСКА (2:3) в матче 16-го тура РПЛ, а также прокомментировал эпизод со вторым голом армейцев.

На 52-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев ЦСКА провел атаку, завершившуюся голом хавбека Ивана Облякова. При этом мяч, возможно, покинул поле в течение атаки.

«Пока не было разговора с Точилиным, решили перенести его до среды. А почему не выиграли, не знаю. Два раза вели в счете… Опять пропустили легкие голы.

Мы с ребятами потом смотрели повтор: при втором голе ЦСКА мяч вышел в аут. Разберем потом все голы.

От ЦСКА ждали такой игры, поэтому поражение — наша ошибка. Отдали все силы, но не получилось. Возможно, не стоило играть во втором тайме на удержание», – сказал Миладинович.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Мяч, возможно, покидал поле по ходу голевой атаки ЦСКА в матче с «Сочи»