Прядкин про общий фонд клубов: «Эта тема поднималась и лидерами РПЛ, чтобы помочь региональным командам»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал идею создания единого фонда финансирования клубов, которую поддержал президент России Владимир Путин.

– Вы знаете, я скажу так: эта тема поднималась, в том числе ведущими клубами РПЛ. Обсуждалась идея объединить пул спонсоров, чтобы помочь региональным командам. Для них это было бы хорошим подспорьем. Особенно для тех клубов, у которых есть сложности с финансированием.

Но там же было еще подмечено, что у компаний, которые финансируют футбол, есть сильные управленцы, с помощью которых растет качество работы клубов в плане отчетов, оценок перспектив развития. Возможно, через эти фонды можно было бы наладить подобную передачу опыта другим командам.

Есть над чем подумать. Мы после матча с Шотландией перемолвились по этой теме парой слов с .

Он правильно заметил, что этот вопрос надо досконально проработать. Поэтому пока не хочется забегать вперед. Надо подумать, как это все может выглядеть, обсудить ситуацию с клубами, в которых присутствуют крупные компании, а потом подробно об этом говорить.

– Какой может быть механизм реализации этого предложения? Когда-то ведь выдвигались идеи, чтобы одна или несколько крупных компаний оплачивали телевизионный контракт с РПЛ, которая распределяла бы полученные средства между клубами.

– Это один из вариантов. Вы правильно сказали, что можно решить вопрос через телевизионные пулы.

Надо учитывать, что у нас с этим достаточно сложная ситуация, отсутствует конкуренция на телевидении, особенно в Pay TV, да и в открытом эфирном телевидении. Поэтому, возможно, неплохо было бы все это через контракт завести.

Но пока подробно об этом рано говорить. Как только Александр Валерьевич даст команду, мы это обсудим, – сказал Прядкин.