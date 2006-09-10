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Матч «Зенит» – «Арсенал» обслужит Кукуян, 2 игры с VAR и другие назначения 9-го тура РПЛ

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 9-го тура чемпионата России.

13 сентября (пятница)

«Зенит» – «Арсенал»

Судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Французов (Москва).

14 сентября (суббота)

«Спартак» – «Урал»

Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Сочи» – «Локомотив»

Судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

15 сентября (воскресенье)

«Оренбург» – «Рубин»

Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Тамбов» – ЦСКА

Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Краснодар» – «Крылья Советов»

Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); VAR – Алексей Сухой (Люберцы), AVARВасилий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

16 сентября (понедельник)

«Динамо» – «Уфа»

Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Ростов» – «Ахмат»

Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

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