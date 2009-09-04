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Дюков про 50 тысяч за Сутормина: «Сделка вызывает вопросы, но регламент не был нарушен. Внесем изменения»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия РФС Оренбург Александр Дюков Алексей Сутормин Футбол

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о переходах полузащитника Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин», а из казанского клуба – в «Зенит».

«Мы должны действовать по футбольным законам и регламентам. Регламент не был нарушен, поэтому этот трансфер зарегистрирован. У РПЛ не было оснований не зарегистрировать этот трансфер. А если говорить о сути этой сделки, то она, безусловно, вызывает вопросы.

Что может сделать РФС и как отреагировать — это внести изменения в регламент, чтобы в будущем те школы, которые подготовили квалифицированного футболиста, получали вознаграждение за эту работу. Механизм солидарности должен работать.

Сейчас соответствующие подразделения в РФС заканчивают анализ этой ситуации и готовят предложение по внесению соответствующих изменений в регламент», — сказал Дюков.

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