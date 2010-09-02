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Прядкин о 50 тысячах за Сутормина: «Лига действовала в рамках предоставленных документов»

Теги Зенит Рубин Сергей Прядкин премьер-лига Россия Оренбург Алексей Сутормин РПЛ Спорт-Экспресс деньги Футбол

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал трансферы полузащитника Алексея Сутормина в «Рубин» и «Зенит».

«Лига действовала в рамках документов, которые были нам представлены. Что касается ситуации, то нужно с клубами разговаривать. Мы не знаем, что происходило внутри. Безусловно, компенсация, которая положена, необходима и должна быть.

В данном случае мне не очень корректно обсуждать то, что происходит в клубах. Соответствующие комментарии руководители дали. Мы бы никогда трансфер не зарегистрировали, если бы у нас не было всех необходимых документов», – сказал Прядкин.

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