Сутормин про 50 тысяч рублей: «О сумме договорились клубы и мои агенты»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал свой переход из «Оренбурга» в «Рубин» и потом в «Зенит».
«Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители — о фиксированной сумме трансфера договорились они.
И когда я переходил из «Рубина» в «Зенит», сумма осталась неизменной», — сказал Сутормин.
Ранее был опубликован документ, подтверждающий трансфер Сутормина в «Рубин» из «Оренбурга» за 50 тысяч рублей.
Солидарные выплаты академиям и клубам, в которых игрок проходил подготовку, составили 5 500 рублей.
«Зенит» и «Рубин» купили Сутормина за 50 тысяч рублей. Есть доказательства
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