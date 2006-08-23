Сутормин про 50 тысяч рублей: «О сумме договорились клубы и мои агенты»

Полузащитник Алексей Сутормин прокомментировал свой переход из «Оренбурга» в и потом в «Зенит».

«Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители — о фиксированной сумме трансфера договорились они.

И когда я переходил из «Рубина» в «Зенит», сумма осталась неизменной», — сказал Сутормин.

Ранее был опубликован документ, подтверждающий трансфер Сутормина в «Рубин» из за 50 тысяч рублей.

Солидарные выплаты академиям и клубам, в которых игрок проходил подготовку, составили 5 500 рублей.

«Зенит» и «Рубин» купили Сутормина за 50 тысяч рублей. Есть доказательства

Сутормин стоит 50 тысяч рублей. Угадаете, дороже ли он тонны гречки и попугая Аланы Мамаевой?