Реклама 18+
Реклама 18+

Сутормин про 50 тысяч рублей: «О сумме договорились клубы и мои агенты»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Оренбург Алексей Сутормин деньги Футбол

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал свой переход из «Оренбурга» в «Рубин» и потом в «Зенит».

«Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители — о фиксированной сумме трансфера договорились они.

И когда я переходил из «Рубина» в «Зенит», сумма осталась неизменной», — сказал Сутормин.

Ранее был опубликован документ, подтверждающий трансфер Сутормина в «Рубин» из «Оренбурга» за 50 тысяч рублей.

Солидарные выплаты академиям и клубам, в которых игрок проходил подготовку, составили 5 500 рублей.

«Зенит» и «Рубин» купили Сутормина за 50 тысяч рублей. Есть доказательства

Сутормин стоит 50 тысяч рублей. Угадаете, дороже ли он тонны гречки и попугая Аланы Мамаевой?

Создайте команду и выиграйте PlayStation 4 и другие призы в Fantasy Серии А

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться