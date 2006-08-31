Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер сорвался

Трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону» в это трансферное окно, скорее всего, не состоится.
27-летний форвард сообщил своим бывшим партнерам по каталонской команде, что сделка не будет оформлена.
Бразилец очень разочарован, так как приложил все усилия со своей стороны, чтобы убедить «ПСЖ» отпустить его в «Барсу».
Ранее сообщалось, что «Барселона» не имеет финансовых возможностей для приобретения Неймара, поэтому хотела включить в сделку своих игроков.
Иван Ракитич и Жан-Клер Тодибо дали согласие на переход в «ПСЖ», однако Усман Дембеле отказался становиться частью сделки.