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Зидан о том, что Перес готовит трансферную бомбу: «Все может случиться. Одна бомба, две бомбы...»

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Флорентино Перес Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможность усиления состава команды в заключительные дни трансферного окна.

– Флорентино Перес готовит трансферную бомбу в последний день трансферного окна?

– (Улыбается) Подождем до понедельника. Все может случиться. Бомба, две бомбы… Посмотрим.

Я горжусь теми игроками, которые есть у меня в распоряжении. Для меня они лучшие. Когда говоришь, что хочешь изменений, очень важно быть довольным, когда чемпионат уже стартует. И я доволен.

Я не могу жаловаться на тот состав, который у меня есть. Если буду жаловаться, стоит сменить работу. Все тренеры захотели бы тренировать эту команду и получить этих игроков, – сказал Зидан.

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