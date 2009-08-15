Глава КДК о Даудове: «Хотите дело – делайте официальное заявление и приглашайте свидетелем Арустамяна»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц обсудил с корреспондентом Sports.ru Александром Головиным эпизод из матча 5-го тура РПЛ «Ахмат» – (1:3) с участием президента грозненцев Магомеда Даудова.

– Когда вы говорили о запросе видео, то уточняли про полномочия КДК. Но, основываясь на статье 53 и пункте 2 дисциплинарного регламента, КДК вправе возбудить дело на основании материалов СМИ и иных материалов из общедоступных источников.

– Совершенно верно. Мы так по Чалову возбудили дело.

– Почему тогда не стали возбуждать на основании слов ?

– А какие его слова? Скажите, пожалуйста, какие его слова?

– Что Даудов показал палец.

– И что?

– Он мог показать средний палец в адрес арбитра.

– Если бы он показал его, то Нобель Арустамян так и сказал бы: «Даудов показал оскорбительный жест». Тогда дело возбудили бы.

– Вам не кажется, что если это был палец, то мог быть средний палец – и тогда вам нужно было в этом разобраться?

– Молодой человек, я уже в таком возрасте, что мне ничего не кажется. В данном случае все надо называть своими именами.

Если бы Нобель сказал «оскорбительный жест», то было бы возбуждено дело. А Нобель сказал, что показал палец.

Я не знаю, какой палец показал: ноги, руки, большой палец, средний. Может, Даудов показал Сухому большой палец и сказал: «Все, парни, гол, как хорошо». Или указательным пальцем погрозил.

Должно быть официальное заявление СМИ. А догадки не рассматриваются. Тем более делегат находился на трибуне и все видел.

Хотите возбудить дело – не вопрос: делайте официальное заявление и приглашайте свидетелем Нобеля Арустамяна.

– То есть если мы напишем, вы сможете возбудить дело?

– Если вы напишете, представите фотографию, пригласите Нобеля Арустамяна, то мы вас пригласим на заседание, – сказал Григорьянц.

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