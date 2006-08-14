Глава КДК о возможном жесте Даудова в адрес судьи: «Вы знаете, какой палец, что палец. Наша зона – рапорт делегата»

Руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал тот факт, что президент «Ахмата» Магомед Даудов контактировал с арбитром Алексеем Сухим во время игры против «Спартака» (1:3), и ответил на уточняющие вопросы, передает корреспондент Sports.ru Александр Головин.

– Болельщики начали бросать бутылки. Даудов взял судью под руку и повел в подтрибунное помещение, где довел до охраны. Бутылки перестали кидать.

Об этом говорят Даудов, сам судья Сухой и делегат. Показания всех сегодня зачитывались, у всех совпадают.

– Во время матча комментатор Нобель Арустамян сказал, что с кромки поля Даудов показал какой-то жест в сторону судьи.

– В рапорте этого нет.

– Но у КДК есть полномочия запросить видео. Не стали этого делать?

– В данном случае делегат отвечает. Почему мы не должны доверять делегату? Это официальное лицо матча. Если бы такой жест был, то делегат это в своем рапорте указал бы.

– Вы могли инициировать проверку и запросить видео без записи делегата?

– В дисциплинарном регламенте есть четкая статья, 65-я. В ней записано: «Все, что указано в рапорте официальных лиц матча, является достоверным, пока не доказано иное». В рапорте этого нет. Естественно, в беседе с делегатом мы об этом говорили, спрашивали, он сказал: «Нет, такого не было».

– То есть комментатор придумал или ему показалось?

– Вы знаете, какой палец, что палец. Нобель Арустамян – это комментатор матча. Что он говорит – это его зона ответственности. Наша зона – это рапорт делегата, рапорт инспектора и протокол матча. Мы основываемся только на официальных документах.

– Тем не менее, вы же могли перепроверить слова делегата.

– Знаете что? Дело в том, что как в данном случае можно перепроверять? Вот возьмем уголовное производство. Прошло следствие, что, судья начинает перепроверять следователя?

– У вас есть полномочия запросить записи с камер, чтобы понять, был жест или нет.

– Какие у нас есть полномочия? На основании чего – высказывания комментатора?

– В том числе, да.

– Любой человек может высказать свою точку зрения: кто-то что-то видел или не видел. Мы на каждую должны делать запрос? У нас есть делегат для этого на матче. Мы не будем доверять делегату матча? Это неправильный подход.

– Вы могли запросить записи с камер, чтобы понять, кто выкрикивал лозунг про судью?

– У нас есть дисциплинарное нарушение. А кто это делал – должен разбираться клуб, который сейчас наказан на 150 тысяч. И они должны принимать решение, а не мы. Понимаете, есть субъекты футбола. Кто кричал – он не субъект футбола. Мы в отношении него не можем применять санкции.

– Комитет по этике может.

– Нет. Вот тот, кто кричал – и комитет по этике не может. Он не субъект футбола.

– Есть видеозапись, где человек, похожий на президента «Ахмата» Даудова, по окончании игры как будто берет за руку арбитра матча и ведет его в подтрибунное помещение. Есть ли запись по этому поводу в рапорте?

– Мы рассматривали этот вопрос на КДК. Более того – есть объяснение от официальных лиц матча и от Даудова по этому вопросу. И от судьи Сухого. И от делегата матча. И от инспектора. И от руководителя департамента судейства Егорова. Дело в том, что здесь нужно посмотреть с другого ракурса.

Закончился матч – публика весьма и весьма агрессивно себя ведет. Она раздражена теми событиями, которые были на поле. Она начинает бросать бутылки в ту зону, где должна проходить судейская бригада. Сегодня у нас был комиссар матча, он так же объяснил эту ситуацию.

По его объяснению и словам Даудова и Сухого, Даудов специально подошел к Сухому, чтобы прекратить бросание бутылок. Они вместе ушли в подтрибунное помещение. Там охрана довела до судейской комнаты всю судейскую бригаду.

Никаких агрессивных высказываний Даудов не использовал. Никакого воздействия и захода в судейскую не было. На этом инцидент был закончен. И прекратилось сразу бросание бутылок, – сказал функционер.