Реклама 18+
Реклама 18+

«Ахмат»: «После игры президент клуба Даудов пожал руку судье. Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат Ахмат-Арена Алексей Сухой Магомед Даудов Чемпионат.com Футбол

«Ахмат» прокомментировал видео, на котором президент клуба Магомед Даудов схватил судью за руку и повел в тоннель в подтрибунное помещение. Инцидент произошел после матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

«После окончания матча руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьей, это нормальное явление. После игры «Ахмат» – «Спартак» президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибунное помещение.

Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку: а куда еще направляться судьям после игры, как не в подтрибунное помещение? Что касается некого воздействия на судей, это фантазия части людей и некоторых журналистов. Если бы такое воздействие было оказано, то оно было бы отражено в итоговом протоколе и рапорте делегата матча», – заявили в пресс-службе «Ахмата».

Появилось видео с матча «Ахмат» – «Спартак», где Даудов схватил за руку судью. Так нельзя!

Прогнозы на РПЛ

 

Реклама 18+

Опрос

Как надо наказать «Ахмат» за обращение с судьями?

23290 голосов 33
  • 1-3 матча без зрителей
    41%
  • 1-3 матча на нейтральном поле
    49%
  • Ограничиться штрафом
    4%
  • Никак
    6%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться