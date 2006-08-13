«Ахмат»: «После игры президент клуба Даудов пожал руку судье. Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку»

прокомментировал видео, на котором президент клуба схватил судью за руку и повел в тоннель в подтрибунное помещение. Инцидент произошел после матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

«После окончания матча руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьей, это нормальное явление. После игры «Ахмат» – президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибунное помещение.

Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку: а куда еще направляться судьям после игры, как не в подтрибунное помещение? Что касается некого воздействия на судей, это фантазия части людей и некоторых журналистов. Если бы такое воздействие было оказано, то оно было бы отражено в итоговом протоколе и рапорте делегата матча», – заявили в пресс-службе «Ахмата».

Появилось видео с матча «Ахмат» – «Спартак», где Даудов схватил за руку судью. Так нельзя!