Артур Григорьянц: «Миладинович вызван на заседание, чтобы разобрать эпизод с Чаловым. КДК способен исправить ошибку судьи»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что защитник «Сочи» Иван Миладинович вызван на заседание комитета для рассмотрения эпизода с нападающим ЦСКА Федором Чаловым, который произошел в матче 5-го тура РПЛ.

«Особая юрисдикция в том, что КДК способен исправить судейскую ошибку, допущенную во время игры. Игрок «Сочи» вызван на разбирательство эпизода.

Если будет установлено, что он действительно совершил дисциплинарное нарушение, то мы вынесем наказание. Карточки мы не показываем, но при наличии доказательств можем определить дисквалификацию. Однако о степени и возможном сроке наказания пока говорить преждевременно», — пояснил Григорьянц.

Ранее стало известно, что Чалов получил перелом носа со смещением после удара локтем со стороны Миладиновича.

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