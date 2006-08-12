У Чалова перелом носа. В следующем туре ЦСКА играет со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил перелом носа в матче 5-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0), сообщает .

В концовке встречи защитник гостей Иван Миладинович ударил Чалова локтем в нос. Эпизод произошел в штрафной площади «Сочи», однако главный арбитр встречи оставил этот эпизод без внимания.

Если видео не открывается с нужного таймкода, эпизод с участием Чалова и Ивана Миладиновича начинается с 5:07.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА предстоит сыграть с московским «Спартаком». Игра состоится 19 августа в 20:00.

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