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Артур Григорьянц: «Теоретически КДК может рассмотреть эпизод с ударом Миладиновича в лицо Чалову»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы судьи КДК РФС Виталий Мешков Артур Григорьянц Федор Чалов Иван Миладинович Сочи Футбол

Глава Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС Артур Григорьянц прокомментировал эпизод с травмой форварда ЦСКА Федора Чалова в матче 5-го тура РПЛ с «Сочи» (0:0).  

Защитник «Сочи» Иван Миладинович в своей штрафной ударил локтем Чалова по лицу. У форварда в результате был разбит нос, однако арбитр встречи Виталий Мешков не назначил пенальти.

«Теоретически КДК может рассмотреть эпизод с ударом Миладиновича в лицо Чалову. Нужно понять, кто из арбитров что видел в этом эпизоде.

К концу дня мы определимся с повесткой дня, тогда все и будет окончательно ясно», – сказал Григорьянц.

Если видео не открывается с нужного таймкода, эпизод с участием Чалова и Ивана Миладиновича начинается с 5:07.

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