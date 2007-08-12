Артур Григорьянц: «Теоретически КДК может рассмотреть эпизод с ударом Миладиновича в лицо Чалову»

Глава Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС Артур Григорьянц прокомментировал эпизод с травмой форварда ЦСКА Федора Чалова в матче 5-го тура РПЛ с «Сочи» (0:0).

Защитник «Сочи» Иван Миладинович в своей штрафной ударил локтем Чалова по лицу. У форварда в результате был разбит нос, однако арбитр встречи не назначил пенальти.

«Теоретически КДК может рассмотреть эпизод с ударом Миладиновича в лицо Чалову. Нужно понять, кто из арбитров что видел в этом эпизоде.

К концу дня мы определимся с повесткой дня, тогда все и будет окончательно ясно», – сказал Григорьянц.

Если видео не открывается с нужного таймкода, эпизод с участием Чалова и Ивана Миладиновича начинается с 5:07.

Чалову разбили лицо в штрафной. Показываем самые кровавые кадры тура

Защитник «Сочи» Миладинович: «Я просто поднял руку, чтобы показать игроку, и попал Чалову в лицо»