Кучаев о фоле на Чалове: «Это пенальти, удаление и 5-матчевая дисквалификация»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев дал комментарий после матча РПЛ с «Сочи» (0:0).

«Игра получилась тяжелой. В первом тайме мы не сразу вошли в игру. С первых минут немного растерялись, у «Сочи» были стопроцентные моменты.

После 15 минут мы перевернули игру и все оставшееся время доминировали, владели мячом, но до опасных моментов дело не удалось довести. Поэтому счет 0:0 более-менее закономерен.

Во время игры я не видел эпизод с Чаловым, но потом в раздевалке посмотрел повтор. Если был бы VAR, это стопроцентный пенальти, красная карточка и дисквалификация матчей на пять. Это был умышленный удар локтем в нос.

Наверное, уже пора определиться, играть нам с VAR или без», — сказал Кучаев.

Если видео не открывается с нужного таймкода, эпизод с участием Чалова и Ивана Миладиновича начинается с 5:07.

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