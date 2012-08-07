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Нобель Арустамян: «Пэлас» предложит за Чалова более 20 млн фунтов до закрытия трансферного окна»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Нобель Арустамян Федор Чалов Футбол

Нападающий ЦСКА Федор Часов может перейти в «Кристал Пэлас», сообщает Нобель Арустамян.

По информации инсайдера, до закрытия трансферного окна в Англии (оно закроется завтра в 19:00 по Москве) «Кристал Пэлас» предпримет еще одну попытку заполучить Чалова. Английский клуб предложит за форварда больше 20 млн фунтов без учета бонусов. С бонусами сумма может приблизиться к 25 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 14 млн фунтов, однако ЦСКА это предложение отклонил.

В сезоне-2019/20 Чалов провел за ЦСКА 4 матча в чемпионате России, забил два гола и сделал одну голевую передачу. 

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