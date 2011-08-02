«Барселона» готова продать Коутиньо за 100 млн евро, но предложений нет

Будущее полузащитника «Барселоны» до сих пор не определено.

По информации Marca, стороны изначально были настроены на уход бразильца, однако на данный момент реальных вариантов смены клуба нет, хотя представители игрока также работали над трансфером.

готова продать Коутиньо и оценивает его в 100 миллионов евро, однако у нее нет предложений. Клубы из АПЛ не выходили на контакт, а до закрытия трансферного окна в Англии осталась всего неделя.

У «Барселоны» были запросы из Италии, однако ни один не дошел до конкретики, «ПСЖ» отказался от варианта с включением Коутиньо в сделку по . Вероятно, что футболист так и останется в Каталонии.

«Барса» не намерена сбрасывать на него цену, поскольку считает это сильным ударом по имиджу.