Агент Чалова: «Федору рано переходить в английский клуб. Он еще молод»

Агент Шандор Варга, представляющий интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал информацию о том, что московский клуб отклонил предложение «Кристал Пэлас» в размере 14 млн фунтов.
– «Кристал Пэлас» действительно делал ЦСКА предложение по Чалову?
– Здесь я могу подтвердить, что не только «Кристал Пэлас», но и другие английские клубы следят за Федором. Главный тренер «Пэлас» Рой Ходжсон очень известный, симпатичный специалист. Так что Чалов мог попасть в хорошие руки, но, возможно, ему еще рано переезжать в Англию. Раз ЦСКА принял такое решение, его надо уважать.
– Ходжсон хотел видеть Чалова в своей команде?
– Да, он мне звонил и интересовался Федором, спрашивал мое мнение. Так что интерес был предметным. Но я встречался с руководством ЦСКА. Мне понятно их решение. Наверное, Федору пока рано переходить в английский клуб. Он еще молод.
– 14 миллионов фунтов за Чалова – слишком мало?
– Ой, в наше время нет смысла говорить о цене. Иногда за игрока дают 200-300 миллионов – и непонятно за что... В футболе сейчас очень много денег. Иногда игроку дают 150 миллионов, чтобы он только ударил по мячу (смеется). На мой взгляд, в данном случае деньги не имеют самого важного значения для руководства ЦСКА.
– Вы сказали, что, «возможно, Федору еще рано уезжать». То есть пока он не перерос чемпионат России?
– Я видел его последние игры. Сейчас он находится в хорошей команде – ЦСКА, у серьезного тренера – Гончаренко. У него есть все условия для дальнейшего роста. У ЦСКА грамотный менеджмент. Так что спешить с уходом ему сейчас, наверное, не стоит, – сказал агент.
Чалов не перейдет в английский топ-клуб. Но в АПЛ есть команда, которая ему отлично подходит