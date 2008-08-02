Агент Чалова: «Федору рано переходить в английский клуб. Он еще молод»

Агент Шандор Варга, представляющий интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал информацию о том, что московский клуб отклонил предложение в размере 14 млн фунтов.

– «Кристал Пэлас» действительно делал ЦСКА предложение по Чалову?

– Здесь я могу подтвердить, что не только «Кристал Пэлас», но и другие английские клубы следят за Федором. Главный тренер «Пэлас» очень известный, симпатичный специалист. Так что Чалов мог попасть в хорошие руки, но, возможно, ему еще рано переезжать в Англию. Раз ЦСКА принял такое решение, его надо уважать.

– Ходжсон хотел видеть Чалова в своей команде?

– Да, он мне звонил и интересовался Федором, спрашивал мое мнение. Так что интерес был предметным. Но я встречался с руководством ЦСКА. Мне понятно их решение. Наверное, Федору пока рано переходить в английский клуб. Он еще молод.

– 14 миллионов фунтов за Чалова – слишком мало?

– Ой, в наше время нет смысла говорить о цене. Иногда за игрока дают 200-300 миллионов – и непонятно за что... В футболе сейчас очень много денег. Иногда игроку дают 150 миллионов, чтобы он только ударил по мячу (смеется). На мой взгляд, в данном случае деньги не имеют самого важного значения для руководства ЦСКА.

– Вы сказали, что, «возможно, Федору еще рано уезжать». То есть пока он не перерос чемпионат России?

– Я видел его последние игры. Сейчас он находится в хорошей команде – ЦСКА, у серьезного тренера – Гончаренко. У него есть все условия для дальнейшего роста. У ЦСКА грамотный менеджмент. Так что спешить с уходом ему сейчас, наверное, не стоит, – сказал агент.

Чалов не перейдет в английский топ-клуб. Но в АПЛ есть команда, которая ему отлично подходит