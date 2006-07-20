Аргентинская федерация отправила в КОНМЕБОЛ письмо с извинениями Месси

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) отправила письмо в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ).

К нему приложены извинения нападающего Лионеля Месси за высказывания после матча с Чили за 3-е место на Кубке Америки.

В этой игре форвард был удален с поля, а после матча обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции. Организация заявила, что слова Месси свидетельствуют об отсутствии уважения к турниру.

В письме AFA утверждает, что, говоря о коррупции, Месси не ссылался на конкретного чиновника КОНМЕБОЛ, а также произнес эти слова в стрессовой ситуации.

Ожидается, что расследование Комитета по этике КОНМЕБОЛ в отношении Месси после извинений игрока будет прекращено.

😳Месси очень странно удалили в матче с Чили. Он считает это местью и говорит о коррупции на Кубке Америки