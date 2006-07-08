Тиаго Силва ответил Месси: «После поражения от «Барсы» игроки «ПСЖ» ничего не говорили о судействе»

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва прокомментировал высказывания капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

После поражения в полуфинале от бразильцев 32-летний форвард заявил, что «коррупция и судьи не позволили Аргентине выйти в финал».

«Трудно здесь что-то комментировать. Иногда после поражений мы пытаемся обвинить других.

Печально. После поражения 1:6 [в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против «Барселоны»], несмотря на возмутительное выступление рефери, мы ничего не сказали.

Нужно уважать историю. У сборной Бразилии пять звезд [в связи с победами на ЧМ]. И ни одна из них не была украден», – сказал Силва.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и обслуживал арбитр Дениз Айтекин.