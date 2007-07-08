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Маркиньос: «Месси не говорил о коррупции, когда судьи ошибались в пользу «Барселоны» и Аргентины»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу судьи Кубок Америки Маркиньос Футбол

Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал высказывания капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

После поражения в полуфинале от бразильцев 32-летний форвард не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки. Месси также заявил, что «коррупция и судьи не позволили Аргентине выйти в финал».

«Слова Месси расстраивают. Им восхищаются все футболисты, которые играют с ним или против него. Однако мне не понравились его высказывания, как и другим в сборной.

Когда были судейские ошибки в пользу «Барселоны» и сборной Аргентины, я никогда не слышал, чтобы он говорил о коррупции. Нужно уметь проигрывать», – сказал Маркиньос.

😡Месси в ярости: называет решения судей дерьмовыми, намекает на заговор

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