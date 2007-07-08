Маркиньос: «Месси не говорил о коррупции, когда судьи ошибались в пользу «Барселоны» и Аргентины»

Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал высказывания капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

После поражения в полуфинале от бразильцев 32-летний форвард не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки. Месси также заявил, что «коррупция и судьи не позволили Аргентине выйти в финал».

«Слова Месси расстраивают. Им восхищаются все футболисты, которые играют с ним или против него. Однако мне не понравились его высказывания, как и другим в сборной.

Когда были судейские ошибки в пользу «Барселоны» и сборной Аргентины, я никогда не слышал, чтобы он говорил о коррупции. Нужно уметь проигрывать», – сказал Маркиньос.

😡Месси в ярости: называет решения судей дерьмовыми, намекает на заговор