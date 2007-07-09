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Ресторан Месси будет в течение 15 дней бесплатно кормить бездомных

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу светская хроника Футбол

Ресторан форварда «Барселоны» Лионеля Месси и его семьи в Росарио организовал акцию для бездомных людей.

Помощь нуждающимся оказывается в связи с похолоданием в Аргентине. Ресторан Месси под названием VIP с прошлой пятницы предлагает людям горячую еду.

«Мы также раздавали кофе, безалкогольные напитки и даже немного вина некоторым. 

Пришло много посетителей, они вели себя очень уважительно», – сказала администратор ресторана Ариэль Алмада. 

Акция будет продолжаться 15 дней каждый вечер с 19:00 до 21:00.

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