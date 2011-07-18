Реклама 18+
Реклама 18+

«Динамо» ведет переговоры о трансфере форварда сборной Греции Дониса. «Штутгарт» просит 15 млн евро

Теги Штутгарт премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Динамо Москва Д2 Германия Роман Орещук Анастасиос Донис Футбол

По информации Betting Insider, сегодня спортивный директор «Динамо» Роман Орещук встречается с представителями «Штутгарта», чтобы обсудить трансфер греческого нападающего Анастасиоса Дониса.

Немецкий клуб хотел бы получить за 22-летнего футболиста 15 миллионов евро. Но «Динамо» пытается снизить цену, в том числе с учетом вылета немецкого клуба во вторую Бундеслигу.

Два года назад Донис перешел за четыре миллиона евро в «Штутгарт» из «Ювентуса», воспитанником которого он является.

В прошлом сезоне грек провел 24 матча в Бундеслиге, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Донис также выступает в составе сборной Греции: на его счету семь матчей во взрослой команде и один гол.

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться