«Динамо» ведет переговоры о трансфере форварда сборной Греции Дониса. «Штутгарт» просит 15 млн евро

По информации Betting Insider, сегодня спортивный директор «Динамо» Роман Орещук встречается с представителями , чтобы обсудить трансфер греческого нападающего Анастасиоса Дониса.

Немецкий клуб хотел бы получить за 22-летнего футболиста 15 миллионов евро. Но пытается снизить цену, в том числе с учетом вылета немецкого клуба во вторую Бундеслигу.

Два года назад Донис перешел за четыре миллиона евро в «Штутгарт» из , воспитанником которого он является.

В прошлом сезоне грек провел 24 матча в Бундеслиге, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Донис также выступает в составе сборной Греции: на его счету семь матчей во взрослой команде и один гол.